Trwa Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jak informuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w teście wzięło udział 687 uczniów z 62 szkół z całej Polski. Opiekunowie uczestników zostaną poinformowani o rezultatach testu drogą mailową. Ostateczna lista uczestników II etapu zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań w dniu 31 stycznia 2024 roku na stronie Olimpiady (oowbie.ukw.edu.pl).

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu (odbędzie się 7 marca 2024) zobowiązani są do przygotowania i przesłania do 7 lutego 2024 roku plakatu.