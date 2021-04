Trwa poszukiwanie miejsca, w którym zamordowano kilkuset mieszkańców Brodnicy i okolicy. Zobaczcie zdjęcia z poszukiwań

Co ma wspólnego nasz wygląd z urządzaniem wnętrz? "Tworzymy bardzo holistyczny wizerunek człowieka"

Prezes przekazała nam, że to zbyt mało dowodów, aby potwierdzić, że w tym miejscu są ciała zamordowanych osób. Także guzik żołnierza nie jest potwierdzeniem, ponieważ zamordowani mieli być cywile, a z drugiej strony, różne ubrania były wtedy zakładane. Prezes stowarzyszenia zwraca także uwagę, że wcześniej w tym miejscu inne grupy prowadziły poszukiwania, więc mogły zabrać więcej łusek. Warto także podkreślić, że wykrywacze Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza generują sygnał tylko na głębokość w gruncie ok. 30 cm.

Stowarzyszenie Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza poszukiwania w tym miejscu prowadziła na prośbę Instytutu Pamięci Narodowej, który zamierza w tym miejscu rozpocząć badania archeologiczne mające na celu odnalezienie miejsca spoczynku pomordowanych Polaków. Stowarzyszenie będzie kontynuować poszukiwania, a jeśli znajdzie dowody na znalezienie miejsca spoczynku pomordowanych, jak przedmioty pochodzące od ofiar lub użyte przez Niemców, to wtedy na tym terenie pracować będą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, prawdopodobnie wykonując wykopy i odwierty. Członkowie Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza zajmują się obecnie prowadzeniem kilku akcji poszukiwawczych, jednak do lasu w Bachotku chcą wrócić w możliwie krótkim czasie, może w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aby zdążyć przed budzącą się do życia roślinnością. Biorąc pod uwagę obszerny teren, poszukiwania będą prowadzone w tym miejscu zapewne jeszcze kilka razy.