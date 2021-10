Trwa remont przepustu w Małszycach. Droga wojewódzka 569 Toruń-Golub-Dobrzyń jest zamknięta

Prace w gminie Ciechocin realizowane są na odcinku o długości 990 metrów. Pochłoną one 1,12 mln zł.

- W zakres prac wchodzą między innymi: wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie nawierzchni, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenie nowych warstw mineralno-asfaltowych, regulację wysokościową zjazdów, odtworzenie oznakowania poziomego, przestawienie oznakowania pionowego, montaż słupków hektometrażowych, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów, remont istniejącego przepustu, umocnienie skarp, dodanie nowych barier energochłonnych i przestawienie istniejących – informuje inwestor, Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Odcinek w Małszycach na wysokości przepustu został zamknięty do odwołania dla ruchu kołowego. Wytyczono objazd. Prowadzi on od Ciechocina, przez Miliszewy do Małszyc (wyjeżdżamy przy sklepie). Jadąc do Torunia, warto poszukać drogi alternatywnej w nawigacji (przez Zębowo, Łążyn do Dobrzejewic), by nie nadrabiać zbyt wiele kilometrów.