Trwa remont ulic Prusa i Reja w Sępólnie Krajeńskim. Usprawnią dojazd do nowego przedszkola

W Sępólnie Krajeńskim trwa remont osiedlowych ulic. Obecnie prace postępują na ulicach Reja i Prusa. Fragment przy nowo powstającym przedszkolu jest już gotowy.

- Budowane ulice wcześniej istniały tylko na mapach. W znacznej części były to tylko zarośnięte połacie ziemi. Teraz będą to drogi w pełni utwardzone, które usprawnią system komunikacyjny tej części miasta. Będą one służyły też nowo budowanemu przedszkolu – podkreśla burmistrz Waldemar Stupałkowski.