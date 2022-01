Trwa remont ulic w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

Jak mówi burmistrz, część dróg zostanie zrealizowana w technologii asfaltowej.

- Poprzez sfrezowanie istniejącego asfaltu, przeprowadzenie regulacji studzienek i infrastruktury technicznej oraz ułożenie nowej nakładki asfaltowej - wyjaśnia Artur Mikiewicz. - Ten zakres będzie obejmował obszar ulic: Dominikańska - od Wodnej do Franciszkańskiej, Klasztorna - od Biskupiej do 22 Stycznia oraz 22 Stycznia. Narożnik położony przy klasztorze Sióstr Miłosierdzia (Dominikańska od Franciszkańskiej do Klasztornej) oraz Klasztorna (od Dominikańskiej do Biskupiej) zostanie zrealizowany w technologii kamiennej, z wykorzystaniem kostki rzędowej na nawierzchni jezdnej, kamienia na nawierzchniach parkingów oraz płyt granitowych na nawierzchniach chodników.