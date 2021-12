"Trzeba się wykazać, nabiegać, nadziałać społecznie." Druhowie z powiatu wąbrzeskiego podsumowali ostatnie lata działalności. Zdjęcia

Podczas V Zjazdu delegatów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie doceniono strażaków Leszka Talarka oraz Stanisława Macikowskiego

W zjeździe zorganizowanym w piątek, 10 grudnia uczestniczyło 35 spośród 40 delegatów wybranych na zjazdach gminnych OSP funkcjonujących w powiecie wąbrzeskim. Podczas spotkania wręczono dyplomy honorowego członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie Leszkowi Talarkowi i Stanisławowi Macikowskiemu. Tytuł ten przysługuje strażakom, którzy w zarządzie powiatowym pracowali przez 3 kadencje, czyli przez 15 lat. Zjazd był okazją do przypomnienia m.in. o tym, że strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych nie tylko wyjeżdżają do akcji ratowniczo-gaśniczych, ale także są aktywni społecznie, organizując wydarzenia strażackie, działając w samorządzie wiejskim i stowarzyszeniach funkcjonujących w lokalnych środowiskach.

Strażacy z powiatu wąbrzeskiego zastanawiają się, jak ustawa o ochotniczej straży pożarnej wpłynie na ich działalność

- Do tej pory było słabo z traktowaniem nas - przekazał nam Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie.

Strażacy z powiatu wąbrzeskiego podczas spotkania zastanawiali się w jaki sposób przełamać trudności związane z niechętnym stosunkiem przedsiębiorców do zwalniania strażaków do akcji, na szkolenia czy do ćwiczeń. W aktualnym projekcie uchwały o ochotniczych strażach pożarnych brak zapisu, który był zawarty w pierwszym projekcie, związany z tym, że pracodawca może żądać od gminy rekompensaty za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP z powodu wykonywania zadań. W obecnym projekcie, który jest już w Senacie, jest już jedynie zapis, zgodnie z którym "pracodawca zwalnia od świadczenia pracy strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty na czas ich trwania, a także na czas niezbędny do odpoczynku".