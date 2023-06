Trzy dni imprez czyli Dni Szubina 2023. Na finał - festyn przy ruinach zamku [zdjęcia]

Festyn przy ruinach zamku w Szubinie

Jak zawsze nie zawiodły panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na festynie spotkaliśmy m.in. gospodynie z Królikowa. - Nasze koło ma wielkie tradycje, działa od 1945 roku - opowiada przewodnicząca Jadwiga Katafiasz. Obecnie koło liczy 35 osób, skupia same panie. - Panowie nie należą, ale wspierają nas z zaplecza – żartują mieszkanki Królikowa. Zapraszają do siebie na imprezę. 10 czerwca we wsi będzie zabawa z okazji Dnia Dziecka.

Przedstawicielki KGW Pińsko „Piękne i Młode” przywiozły do Szubina bigos, gołąbki w młodej kapuście i wypieki. - Działamy od siedmiu lat, reaktywowałyśmy koło po długiej przerwie. Pińsko to wieś popegeerowska. Naszym marzeniem jest zorganizowanie dożynek, ale do tej pory nie było możliwości. W tym roku ma być budowana świetlica wiejska w naszej wsi. Będzie miejsce, to za dwa lata może dożynki uda się zrobić – prognozują gospodynie.