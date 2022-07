Trzy tysiące kilometrów na rowerze dla chorych dzieci. Tomasz Wróbel rusza „wkoło Polski”

To już trzecia edycja akcji „Wkoło Polski”, a poprzednie odbyły się w 2010 i 2015 roku. – Każdy może do mnie dołączyć na trasie. Wystarczy wesprzeć fundację kwotą dwustu pięćdziesięciu złotych i wsiąść na rower. W trakcie jazdy będziemy też zbierać ciekawe fanty od znanych osób, by zlicytować je dla fundacji – mówi Wróbel.

Działacza AZS, jednocześnie radnego miasta Opole i dyrektora sportowego Klubu Piłki Ręcznej Gwardia Opole, na trasie będzie asekurował fundator Fundacji im. Julki Bonk, wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Bartłomiej Bonk. Trasa okrąża Polskę, a Wróbel przejedzie rowerem m.in. przez Bielsko-Białą, Zakopane, Przemyśl, Lublin, Białystok, Suwałki, Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin, Świecko, czy Zgorzelec.

– Po drodze odwiedzimy również ośrodki AZS w Wilkasach na Mazurach, w Gdańsku oraz w Zieleńcu. Trasa jest ambitna, zaplanowałem tylko jeden dzień odpoczynku w Gdańsku – dodaje Wróbel. Start akcji zaplanowany jest na godz. 9 rano w poniedziałek pod opolskim ratuszem. Wszelkie informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej www.wkolopolskiazs.pl oraz na oficjalnym facebookowym profilu akcji.