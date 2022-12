Trzykrotny medalista olimpijski Józef Tracz zachęca dzieci do uprawiania zapasów

Akcja była skierowana do młodzieży szkolnej w wieku od siedmiu do dwunastu lat. – Chcemy pokazać korzyści, jakie daje uprawianie tej dyscypliny przez dzieci i młodzież. W początkowym okresie rozwoju dziecka trening oddziałuje wszechstronnie na całego ciało, przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz ogólnej sprawności fizycznej. Ćwiczenie kształtują cechy bardzo pożądane w życiu codziennym, czyli koordynację ruchową, poczucie równowagi, zręczność, wytrzymałość, siłę, czucie mięśniowe oraz szybkość. Zapasy ponadto angażują podczas ćwiczeń duże grupy mięśniowe oraz system nerwowy, kształtują odwagę i pewność siebie – mówi Józef Tracz, prezes fundacji i trzykrotny medalista olimpijski.

Kolejne odsłony tegorocznej akcji odbyły się pięciu miastach. Fundacja Akademia Zapasów im. Józefa Tracza odwiedziła bowiem Wrocław, Żary, Racibórz, Pabianice i Poznań.

– Ogromnie żałuję, że to już koniec. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim koordynatorom i uczestnikom, którzy brali udział w naszej akcji, a także dyrektorom szkół za przychylność. Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Towarzyszyła nam fantastyczna zabawa i w pełni zrealizowaliśmy postawiony przed sobą cel. Mam nadzieję, że 2023 roku program nadal będzie kontynuowany z tak dużym rozmachem – dodaje nowy trener reprezentacji Polski seniorów w stylu klasycznym.