"Tu żużla jeszcze nie było". Czołowi zawodnicy świata promują żużel w Paryżu. Zobaczcie zdjęcia

- Tutaj żużla jeszcze nie było! Dzisiaj mieliśmy "Media Day" przed startem FIM Speedway Grand Prix.... w Paryżu, niedaleko Wieży Eiffla. Przechadzaliśmy się też po Polach Elizejskich - relacjonował w swoich social mediach Bartosz Zmarzlik.

Byli tam również dwaj pozostali reprezentanci Polski, którzy są stałymi uczestnikami cyklu Grand Prix - Szymon Woźniak i Dominik Kubera. Zawodnicy zwiedzili najbardziej popularne punkty Paryża, odwiedzili również tamtejsze studio Eurosportu.

Żużel we Francji jest niszową dyscypliną, ale promotorom cyklu zależy, by czarny sport pojawiał się w nowych miejscach, a turnieje Grand Prix organizowane były poza miejscami znanymi kibicom od lat. Póki co jednak, na rundę IMŚ we Francji nie ma co liczyć.

Tegoroczny cyklu Grand Prix rozpocznie się 27 kwietnia w chorwackim Gorican. Potem żużlowcy o punkty walczyć będą jeszcze w Warszawie (11.05), niemieckim Landshut (18.05), czeskiej Pradze (1.06), szwedzkiej Malilli (15.05), Gorzowie (29.06), brytyjskim Cardiff (17.08), Wrocławiu (31.08), łotewskiej Rydze (7.09), duńskim Vojens (14.10) oraz Toruniu (28.10).