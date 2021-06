Tuchola. Budżet obywatelski na 2022 r. - jakie są zgłoszone wnioski

Do liderów projektów, w których stwierdzono błędy, skierowano pisma z prośbą o ich poprawienie lub uzupełnienie. To następujące projekty: Budowa kolumbarium na cmentarzu Komunalnym w Rudzkim Moście; „Na borowiackim szlaku”; Doposażenie placu zabaw w Legbądzie; „Aktywny plac zabaw”; Kącik nauki i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi; Zakątek radości - utworzenie małego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie; Siłownia zewnętrzna ul. Cegielniana 6; „Sportowa Tuchola” - budowa ścianki wspinaczkowej, zakup tablicy wyników sportowych i zestawu do pomiaru czasu w biegach; Modernizacja placu zabaw w Małym Mędromierzu.

Wnioski do budżetu obywatelskiego 2022 r. - już w weryfikacji

Wnioski, które trafiły do wydziałów Urzędu Miejskiego w Tucholi w celu dalszej weryfikacji to: Alejka międzyszkolna, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Tucholi, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Tucholi, „Szachy między nami”, utworzenie łącznika komunikacyjnego między ul. Pocztową a Karasiewicza w Tucholi, budowa altanki rekreacyjnej w Małym Mędromierzu, siłownia zewnętrzna w Słupach.

Jaki jest harmonogram budżetu obywatelskiego? Do 6 sierpnia 2021 r. nastąpi ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie; Między 9 sierpnia a 3 września przeprowadzona zostanie akcja promocyjna przyjętych projektów. Od 6 września do 21 września czas na głosowanie, a najpóźniej 30 września nastąpi ogłoszenie wyników.

Ważny temat, czy z obiektów na terenie szkół powstałych w ramach budżetu obywatelskiego mogą też korzystać inni. Tak, ale w godzinach pracy danej placówki. Mają to być jednak grupy zorganizowane.