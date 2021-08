Tuchola. Jakie wnioski do programu Polski Ład złożyła gmina Tuchola?

Gmina złożyła dwa wnioski. Pierwszy to kompleksowa przebudowa ul. Mickiewicza z włączeniem jej do ulicy Sępoleńskiej przy budowanym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Drugi to drogi osiedlowe z kanalizacją na os. Mickiewicza.

To są zadania o dużej wartości. 10,5 mln zł - ul. Mickiewicza, a drogi osiedlowe - 5 mln zł.

- Trzeciego wniosku nie złożyliśmy - mówi burmistrz Tadeusz Kowalski. - Umiem liczyć. Jeżeli w kraju jest 20 mld zł do podziału, to owszem można się licytować, kto więcej wniosków złoży. Ale wiemy, ile jest samorządów, gmin, powiatów. Wybór jest zerojedynkowy, albo dostanie się w całości środki na jakiś wniosek albo nie dostanie się nic. Na taką gminę jak Tuchola nikt nie da 50 mln z

ł.

Burmistrz mówi o finansowaniu w całości, bo - przypomnijmy - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu to aż 95 proc. kosztów zadań.