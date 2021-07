Tuchola. Kapsuła czasu dla tucholan z 2120 r. Od dziś licząc ma być otwarta za 99 lat [zdjęcia]

Co jest w kapsule czasu w Tucholi

W kapsule znalazły się: flagi Polski i Tucholi, wydawnictwa: „Okno do Wolności”, Album „Tuchola. Pięknie…”, „Słownik gwary borowiackiej”, Kolorowanka dla dzieci – historia Tucholi i okolic, „Maltych i Grapa”, lokalne czasopisma, „Głos Jedynki” – gazeta okolicznościowa wydana przez SP nr 1 w Tucholi.

Są też dzieła twórców ludowych, takie jak ptaszek rzeźbiony, serwetka z haftem borowiackim szkoły tucholskiej, wypalanka z herbem Tucholi oraz gadżety promocyjne związane z setną rocznicą powrotu Tucholi do Polski i „List do przyszłych pokoleń”.

List do przyszłych pokoleń tucholan

„Szanowni mieszkańcy Tucholi w roku 2120 - Kiedy zakopywaliśmy kapsułę czasu, był rok 2021 - miesiąc lipiec – dzień 22. Obchodziliśmy 675. rocznicę nadania Tucholi praw miejskich. Jeśli ta skrzynia została otwarta zgodnie z naszym życzeniem – to oznacza, że jest 2120 rok, czyli minęło 100 lat od czasu, gdy świętowaliśmy pierwsze stulecie powrotu Tucholi do Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia postanowiliśmy zostawić Wam współczesne dla nas jubileuszowe artefakty.

Znajdziecie wśród nich m.in. flagi Polski i Tucholi, książkę dra Pawła Redlarskiego pt. „Okno do wolności”, dwa wydania lokalnej gazety z artykułami dotyczącymi obchodów 100-lecia, album „Tuchola. Pięknie…” z fotografiami ówczesnej Tucholi, dzieła tucholskich twórców ludowych w postaci serwetki z haftem borowiackim oraz rzeźby ptaszka, a także kolorowankę dla dzieci i okolicznościowe gadżety promocyjne.

Mamy nadzieję, że współczesna dla Was Tuchola to miejsce, w którym wiedziecie szczęśliwe, radosne życie, że dla Was - podobnie jak dla nas – to „Mała Ojczyzna”, którą kochacie i o którą dbacie.

Nas tu już nie ma… Jednak z przeszłości ślemy Wam serdeczne życzenia zdrowia i poczucia dumy z bycia tucholanami i borowiakami, tak jak my dumni z tego byliśmy.

Wszystkiego, co dla Was najlepsze!