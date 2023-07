Gromee i Piknik Rodzinny 800+ w Tucholi! Impreza w stylu PRL w gminie Gostycyn! Co wkrótce w powiecie tucholskim?

64. Dni Borów Tucholskich z Gromee

Obchody rozpoczną się w piątek (21.07.2023) o godz. 20 wyśmienitymi koncertami znanych i lubianych światowych przebojów zespołów The Beatles i Queen. A wykonają je The Postman Polscy Beatlesi oraz Queen's Champions.

Historyczny Pochód Borowiaków

Na tucholskiej scenie wystąpią:

Odbędą się prezentacje:

Piknik Rodzinny 800 plus

Czwartkowe obchody święta patronki Tucholi

Program uroczystości

Festyn Rodzinny w Obrowie

Zabawa w stylu PRL w gminie Gostycynie

Imprezy w stylu PRL w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. To doskonała okazja do powrotu do przeszłości i przeżycia klimatu retro. Coś na ten temat wiedzą mieszkańcy Przyrowy, którzy kolejny rok z rzędu pod egidą gminy Gostycyn organizują imprezę Retro-PRL. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę (22.07.2023) przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie. Impreza potrwa od godz. 16 do godz. 2.