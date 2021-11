Tuchola. Na sesji rady miejskiej o drogim ogrzewaniu

Radny zastanawiał się też, czy lokalny program ochrony środowiska "nie legnie w gruzach". Właśnie przez ceny gazu.

- W minionych latach mieszkańcy starali się o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów - mówił radny Ireneusz Wesołowski. - Kogo się pytało, każdy mówił: - "Idę w w gaz". Jeżeli koszty tego gazu tak skoczą do góry, to każdy chwyci się za kieszeń, a ci, co te kopciuchy jeszcze mają, to nie daj Boże, ale zaczną stosować jakieś alternatywne paliwa, niż te, które się powinno. To może spowodować, że jeszcze bardziej będziemy mieli zanieczyszczone środowisko.