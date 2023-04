Tuchola. Powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych. Kto dostał pieniądze?

Rozstrzygając konkurs Zarząd Powiatu Tucholskiego przychylił się do rekomendacji komisji konkursowej. Dla niej najtrudniejsza była weryfikacja powiatowego (ponadgminnego) charakteru zadania. W tym roku, we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego, wprowadzone zostały zapisy doprecyzowujące to kryterium, jednak nadal pozostawia ono członkom komisji duże pole do interpretacji i sprawia organizacjom problemy. Ze strony organizacji do prac w komisji zgłosiła się tylko jedna osoba, mimo że organizacje miały szansę same decydować o podziale powiatowych pieniędzy.