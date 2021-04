Tuchola. Rezygnacja dwojga radnych w Tucholi. Za współpracę podziękowali Maria Borzeszkowska i Wojciech Kociński

- Chciałabym serdecznie podziękować panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi i kolegom radnym za 2,5-letnią współpracę. Muszę przyznać, że czuję się zaszczycona, że mogłam z państwem pracować. Bardzo się cieszę i dziękuję panu burmistrzowi, że mimo czasami naszych różnych zdań, ta współpraca przebiegała ponad podziałami - podkreśliła rada Maria Borzeszkowska. Zwróciła się również do swoich wyborców, wyrażając wdzięczność za okazane zaufanie. - Bardzo im dziękuję. Mam nadzieję, że nie zawiodłam - dodała radna. - Czasami w życiu trzeba podejmować różne decyzje. Być może jak pan burmistrz może kiedyś utwory Gminną Radę Seniorów, a w domu się wszystko wyprostuje, to być może będę mogła służyć swoją radą. Maria Borzeszkowska podkreśliła, że decyzję o rezygnacji z mandatu podjęła z powodów problemów zdrowotnych rodziny.

Radny Wojciech Kociński o przyszłości

Rezygnację z funkcji radnego złożył również Wojciech Kociński. - Chciałem bardzo podziękować za tę kadencję i poprzednią, bo jest to moja druga kadencja. Dziękuję panu burmistrzowi i wszystkim radnym za współpracę - powiedział radny.

Kociński dodał, że kto wie, może kiedyś znowu będzie kandydował na radnego.

Do rezygnacji radnych z mandatów odniósł się także burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

- Żałujemy, bo przyzwyczailiśmy się do bardzo konstruktywnej i sympatycznej współpracy z państwem, ale z drugiej strony rozumiem państwa decyzje. Bardzo dziękuję za współpracę. Jak zauważyła pani Maria, my wszyscy na tej sali się pięknie różnimy, ale wszystkim nam bez względu, do jakiego koła czy komitetu należymy, przyświeca jeden cel: służba naszym mieszkańcom i robienie wszystkiego, co najlepiej potrafimy dla nich. Dziękuję za bardzo konstruktywną i rzeczową współpracę - podkreślił burmistrz.

Burmistrz nie wykluczył, że w przyszłości powstanie Gminna Rada Seniorów.

Fot. Urząd Miejski w Tucholi

Radni Maria Borzeszkowska i Wojciech Kociński już z kwiatami po złożeniu rezygnacji