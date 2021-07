Tuchola. TOK dostał fundusze na kulturę w wersji online

Powiat tucholski. Leją asfalt dla bezpiecznej jazdy na drodze do Raciąża

Pracownicy Tucholskiego Ośrodka Kultury podniosą kompetencje i zwiększą umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych. W ramach projektu TOK zostanie również doposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Bardzo dobry wniosek TOK-u w Tucholi

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 beneficjentów. Już to jest dla domu kultury dużym wyróżnieniem. Gratulujemy! Ale - podkreślmy - jest się z czego cieszyć także dlatego, że akces Tucholskiego Ośrodka Kultury uplasował się na 16 miejscu! Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną.