Tuchola. Ukraińcy pracują u nas, a my jesteśmy solidarni z nimi i ich rodzinami!

Czesław Pawłowski z Tucholi ma Zakład Sprzętowo-Transportowy. Zatrudnia nawet kilkunastu Ukraińców. Po agresji Putina na Ukrainę, trudno mu patrzeć, jak cierpią... Wczoraj rozmawiał z pracownikiem, którego zatrudnia już od czterech lat. Mężczyzna z samego rana dodzwonił się do swojego syna, który jest w ukraińskim wojsku na granicy z separatystycznymi republikami.

- Syn tego mojego pracownika był w jakiejś malutkiej jednostce - opowiada Czesław Pawłowski. - Było ich może z dziesięciu. Zostali ostrzelani, budynek został zniszczony, ale oni zdążyli uciec i przyłączyli się do większej grupy wojsk. Gdy rozmawiałem z tym ojcem po 10, ponownie próbował się skontaktować z synem, ale już bezskutecznie. Bardzo się martwił, że nie wie, co się dzieje.

Tydzień wcześniej inny kierowca poprosił Pawłowskiego, by pomógł mu w zakwaterowaniu rodziny: żony i dwójki dzieci. - Udostępniłem mu mieszkanie, chociaż nikt jeszcze u nas nie wierzył, że coś takiego będzie się działo - mówi Pawłowski. - On przeczuwał, że jest coś nie tak, choć opinia światowa inaczej do tego wszystkiego wtedy podchodziła.

Dzisiaj Pawłowski dzwonił do czterech innych pracowników z Ukrainy, którzy wyjechali do rodzin w końcu grudnia na święta. Chcieli wrócić w piątek lub sobotę. - Wszyscy odpowiadali mi, że "nie pozwolą im wyjechać", bo jest wojna - mówi przedsiębiorca. - To są ludzie w sile wieku, mogą być wcieleni do Armii.

Burmistrz Tucholi spotkał się wczoraj z Bractwem Kurkowym w Tucholi, które ma wielu przyjaciół na Ukrainie. - Może ich znajomi tu przybędą - relacjonował nam na gorąco spotkanie Tadeusz Kowalski. - Umówiliśmy się na koordynację działań.

Viktoriia Kvitko, Ukrainka mieszkająca w Sępólnie Krajeńskim, czeka na rodzinę ze Lwowa, które leży około 60 km od granicy z Polską. Jej bliscy uciekają z zaatakowanego przez Rosję kraju. Viktoriia mieszka w Sępólnie Krajeńskim od czterech lat. Ma 22 lata, tu pracuje i planuje z narzeczonym ślub. To za nim przyjechała do Polski. W maju miało być wesele. Wieść o ataku Rosji na Ukrainę burzy jej spokojne życie. Czeka na bliskich ze Lwowa, skąd pochodzi.