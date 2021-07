Tuchola. Wybory uzupełniające w dwóch okręgach. Kim są kandydaci, gdzie można głosować

Ostatnie wybory samorządowe w Polsce były w 2018 r., kadencja upływa w 2023 r. - dokładny termin, kiedy pójdziemy do urn nie jest jeszcze znany.

W okręgu nr 1 konkurują aż trzy osoby: Marek Korytowski, Adam Brzoszczyk i Karolina Grzegorczyk. Natomiast w okręgu nr 9 o uznanie wyborców zabiegają Małgorzata Oller i Paweł Cieślewicz. Ten ostatni "pojedynek" wydaje się najciekawszy, bo to - bez dwóch zdań - giganci tucholskiej samorządności. Te wybory z pewnością będą ciekawe. Pytanie, jak duża będzie frekwencja i czy w letnią niedzielę uprawnieni wyborcy wybiorą się do urn.

Kto może głosować w wyborach uzupełniających w Tucholi

Pamiętajmy - głosują wyłącznie wyborcy zamieszkujący w Tucholi w granicach okręgów wyborczych. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej dla okręgu nr 1 jest obwodowa komisja nr 1 w Tucholskim Ośrodku Kultury, Plac Zamkowy 8. Obwodowa Komisja Wyborcza dla okręgu wyborczego nr 9 to Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Piastowskiej 23. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21.

W Kęsowie, gdzie na niedzielę także zaplanowano wybory, głosowania jednak nie będzie. A to dlatego, że Mirosław Bałazy był jedynym kandydatem.