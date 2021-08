Turyści wrócili w kosmos. 25 sierpnia lot bezzałogowy statku New Shepard. Oto, jakie miliony wchodzą w grę w tym biznesie! Agnieszka Domka-Rybka

Biznes kosmiczny ma wartość około 400 miliardów dolarów, ale bardzo szybko rośnie - prognozy przewidują wzrost od 50 do 400 proc. do 2030 roku. Pixabay.com

25 sierpnia przemysł kosmiczny ponownie skupi na sobie uwagę mediów w związku ze startem statku New Shepard spółka Blue Origin. Tym razem będzie to lot bezzałogowy. Biznes kosmiczny ma wartość około 400 miliardów dolarów, ale bardzo szybko rośnie - prognozy przewidują wzrost od 50 do 400 proc. do 2030 roku.