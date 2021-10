Turystyka, edukacja i muzyka, czyli pomysł na mądre podróżowanie

- WSG pomogła mi zrealizować projekt, który zawsze chodził mi po głowie – program edukacyjny dla studentów i uczniów szkół średnich, który nazywa się eduTRAVELER, co nawiązuje do nowej nazwy naszej firmy - Centrum Turystyki i Edukacji Activ - powiedział Przemysław Zbytek podczas poprzedzającego konferencję uroczystego spotkania przedstawicieli branży turystycznej w restauracji „Zatoka”.

Podróże kształcą

- Kiedy zaczynaliśmy te nasze wielkie podróże w latach 80. to nie tylko wyjeżdżaliśmy, ale też tworzyliśmy informator językowy. Jeździliśmy zwykle autokarami, więc podczas podróży był czas, aby się nieco poduczyć. Bardzo się cieszę, gdy słyszę o edukacji przez turystykę. Bo jest to mądre podróżowanie, wspaniałe zdobywanie wiedzy – powiedział Krzysztof Sikora, prezydent i prof. honorowy WSG . - Przysłowie mówi – podróże kształcą. Jednak tak naprawdę podróże uczą mądrych, bo bywają też głupie podróże.

- Profesor Sikora był moim nauczycielem fizyki w szkole średniej i nie wiem, czy pamięta, ale uczniem byłem takim sobie i miałem u niego poprawkę – przyznał Przemysław Zbytek. - Jednak to on ściągnął mnie i wiele innych osób do Kolferu (firma branży turystycznej powstała w 1989 r., na bazie której utworzono Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa, a później WSG - dop. autora), wciągnął mnie w turystykę, zacząłem pracować w tej firmie. Wielu pracowników rozwijało się, otworzyło własne biura, ale podstawę wiedzy o rynku turystycznym zdobywało w Kolferze.