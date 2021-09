6 zł za lampki to cena życia lub śmierci. Wielu rowerzystów o tym nie pamięta

Miłośników jazdy na dwóch kółkach nie chronią ani blacha, ani poduszki powietrzne , czy pasy bezpieczeństwa. Jakimś zabezpieczeniem może być kask, choć zakładanie go nie jest obowiązkowe.

Kup sobie człowieku lampki!

Wieczorną i nocną porą najlepszą barierą przed najechaniem przez samochód jest oświetlenie, zresztą obowiązkowe. A jednak wielu z rowerzystów zapomina, że mają tylko jedno życie.

Słońce zachodzi teraz ok. godz. 18.40, a w szare, pochmurne dni ciemno robi się znacznie szybciej. Autor tekstu widział w ostatnich dniach w Bydgoszczy wielu nieoświetlonych rowerzystów przemykających chodnikami pośród pieszych i ulicami w normalnym ruchu drogowym. Co gorsza, wielu z nich było ubranych w ciemną odzież, bez najmniejszego elementu odblaskowego. Szczęśliwie na oczach dziennikarza do wypadku nie doszło, ale w ten sposób nieszczęście wręcz prowokuje się na siłę.