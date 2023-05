Tutaj kręcono serial "Samochodzik i Templariusze". Też może odwiedzić te miejsca, a nawet znaleźć skarb [29.05.2023 r.]

Kto jest autorem "Samochodzik i templariusze"?

Gdzie był kręcony serial "Samochodzik i templariusze"?

- W poszukiwaniu wakacyjnej przygody i... ukrytego skarbu templariuszy dotarliśmy do Radzynia Chełmińskiego, gdzie były zlokalizowane serialowe plenery. Tam znajdują się ruiny zamku krzyżackiego, jednego z największych w państwie Zakonu. Bohaterowie serialu poszukiwali w nich tajemnych znaków templariuszy prowadzących do legendarnego skarbu. Kacper odnalazł je na zamkowych murach - opowiada Sławomir Szeliga.

Tak wyglądają dziś miejsca znane z serialu "Samochodzik i templariusze"

Na radzyńskim cmentarzu nakręcono scenę oczekiwania na tajemniczego Bahometa. - Aby odzyskać notes brodacza kapitan Petersen zostawił kopertę pod świecznikiem w kaplicy Św. Jerzego. Razem z Michałem i panem Tomaszem nie mieli okazji "zobaczyć" Bahometa. My też nie! Azymut na filmowe Kortumowo był pochodną hasła stanowiącego wskazówkę dla poszukiwaczy skarbów. „Tam skarb twój, gdzie serce twoje”. Dwa ostatnie słowa w języku łacińskim to: COR TUUM. Tę zagadkę rozwiązał oczywiście Stanisław Mikulski - przypomina Sławomir Szeliga

- My szukaliśmy dalej docierając do kościoła pw. Świętych Kosmy i Damiana w Okoninie, który posłużył filmowcom za „świątynię z podziemiami w Kortumowie”, ale z jednym wyjątkiem. Scenę, w której pan Tomasz z harcerzami schodził z kościelnej wieży, nakręcono przy kościele pw. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim. Nasza wizja lokalna tego miejsca potwierdziła serialową historię. Metalowa drabinka, po której schodzili harcerze z panem Tomaszem, znajduje się tam do dziś - zdradza Sławomir Szeliga.

Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie dotarli również do Wieldządza. - Wbrew pozorom sceny nad jeziorem (biwakowanie, kąpiel Karen, "kradzież" żaglówki przez Iwonę czy wodne eskapady pana Tomasza) nie były kręcone w bezpośredniej bliskości radzyńskiego zamku. Plenerem filmowym stało się jezioro wieldządzkie, nad brzegiem którego zrobiliśmy krótki postój w podróży - opowiada Sławomir Szeliga.

Szeligowie na tym jednak nie poprzestali. Dojechali do Chrycynna pod Nasielskiem. Tam, co sami podkreślają, znaleźli skarb. Co to takiego?