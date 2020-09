Tutaj wypoczniesz bez dzieci. Tak wyglądają strefy Relax i Saunaria w parku wodnym Suntago [zdjęcia]

Park wodny Suntago to nie tylko gratka dla miłośników wodnego szaleństwa, ale także miejsce do relaksu, dla ciała i ducha. W Suntago znajdują się dwie strefy: Relax i Saunaria, w których będzie można wypocząć przy relaksacyjnej muzyce, wziąć udział w rytuałach saunowych, a także skorzystać z zabiegów w SPA. Strefy te nie są dostępne dla dzieci (limit wieku to 16 lat) i są oddzielone od strefy rodzinnej Jamango.

