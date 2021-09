Twarde Pierniki - GTK Gliwice. Woods wraca, kapitan się żegna

Gliwiczanie sezon rozpoczęli od porażek z MKS Dąbrowa Górnicza i Treflem Sopot, ale w trzeciej kolejce ograli niepokonaną wcześniej Legią Warszawa. Pod wodzę nowego trenera Roberta Witki zespół ma zaatakować play off w tym sezonie i z pewnością nie będzie łatwym rywalem.

W barwach torunian zadebiutuje w piątek Jahenns Manigat, który zastąpił w składzie Andre Spighta. Doświadczony Kanadyjczyk (30 lat, 188 cm) karierę w Europie zaczynał w Rumunii, potem grał także w Niemczech, na Węgrzech i na Litwie. W poprzednim sezonie reprezentował barwy litewskiej drużyny Pieno Zvaigzdes, w której notował 7,7 pkt ponad 2 zbiórki i prawie 3 asysty na mecz.

W barwach gości zobaczymy ponownie w Arenie Toruń Keyshawna Woodsa (śr. 13 pkt w tym sezonie), ale ekscytujący będzie przede wszystkim pojedynek filigranowych i szybkich rozgrywających: Maurice Watson (17,7 pkt i 8,7 as.) kontra Jabarie Hinds (15,7 pkt i 6,7 as). Trzeba także uważać na świetnego strzelca z dystansu Matthew Williamsa, który ma na koncie występy w NBA. To jego "trójka" dała gliwiczanom wygraną z Legią.