Tych rzeczy nie może robić osoba nieletnia. Na liście między innymi duże zakupy!

Osoby pełnoletnie w rozumieniu prawa to nie tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia. W rozumieniu polskiego prawa cywilnego osoba małoletnia, to taka, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa (w wyniku jednego z tych zdarzeń uzyskuje się pełnoletniość). Potocznie małoletnim nazywa się człowieka młodego, najczęściej w wieku szkolnym, do momentu uznania go za dorosłego, po spełnieniu kryteriów dorosłości.