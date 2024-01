Napoje "energetyczne" dla dzieci? Popularny filmik na TikToku pokazuje, jak sklepy sprytnie omijają zakaz

Sklep: "To nie są napoje energetyczne!"

Do sklepów, m.in. naszego regionu, trafiły napoje, które zawierają ciut mniej kofeiny niż limit, od którego sprzedaż takiego produktu jest ustawowo zakazana. Znana sieć: „To nie jest omijanie zakazu”.

Od 1 stycznia jest całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Sklepy na Kujawach i Pomorzu podeszły do sprawy bardzo ambitnie i kontrolują wiek. Jednak młodzi...…

Napój za 4,40 zł i zawiera 14 miligramów kofeiny w 100 mililitrach

W 27-sekundowym filmie niejaki Bartek mówi i pokazuje, że napój kosztuje 4,40 zł i zawiera 14 miligramów kofeiny w 100 mililitrach: „Zaledwie 2 miligramy więcej i sprzedaż dzieciom byłaby zakazana. Tak została napisana ustawa. Do sprzedaży trafiła też pierwsza wersja bez cukru i dostarcza 3 kilokalorie w 100 mililitrach. Żabka korzysta z okazji i nie bierze jeńców. Tym tropem z pewnością pójdzie więcej firm. Moralne czy nie? ”

"Do kopa potrzeba dwóch puszek. Czysty biznes!"

- Syn mi pokazał ten filmik - opowiada pani Edyta z Bydgoszczy, mama 17-letniego Maksymiliana. - Jak to komentuje młodzież? Maks powiedział: „Mamo, czysty biznes, bo teraz, żeby dostać kopa, trzeba kupić nie jedną, a dwie puszki. Koledzy tak robią, no chyba że w towarzystwie jest ktoś pełnoletni i kupi dla wszytkich zwykłe energetyki.

„Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, napoje zawierające ponad 150 mg/l kofeiny lub tauryny są sprzedawane w naszych sklepach wyłącznie osobom pełnoletnim” - odpowiada nam biuro prasowe Żabki. „W przypadku wątpliwości co do wieku klienta, sprzedawca prosi o okazanie dokumentu potwierdzającego pełnoletność. Napoje, których zawartość kofeiny wynosi poniżej 150mg/l nie są napojami energetycznymi w rozumieniu Ustawy o zdrowiu publicznym, nie mogą być nazywane napojami energetycznymi i nie ma żadnej podstawy prawnej do odmowy ich sprzedaży”.