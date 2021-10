Tyle chcą zarabiać studenci i w takich branżach chcą pracować. Zobacz najnowszy raport

Portfel Studenta 2021 to szósta edycja opracowania przygotowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i opublikowanego przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2021/2022 we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w sierpniu 2021 wśród osób w wieku 18-24 lata. Wśród pytań, jakie postawiono ankietowanym, pojawiły się również te dotyczące sytuacji studentów na rynku pracy i ich oczekiwań co do zawodowej przyszłości.