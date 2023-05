Tyle dzieci i młodzież dostają kieszonkowego. Mamy dane od rodziców z regionie i nie tylko

Kieszonkowe to potoczna nazwa stałej i niewielkiej pensji, wypłacanej dziecku przez jego rodziców raz w tygodniu lub miesiącu. Kieszonkowe to nie tylko pieniądze dla naszego dziecka, ale także pewna lekcja życia i gospodarowania własną kasą. To, że warto, młodego człowieka tego uczyć nie ma wątpliwości, problemy pojawiają się kiedy zacząć.

Koniecznie przeczytaj: Kobiety o tych imionach to idealne matki. One są stworzone do tej roli - mówią eksperci astrologii

Dzięki kieszonkowemu już kilkuletnie dziecko pozna wartość pieniądza, a i może się nauczyć oszczędzania, a ta umiejętność z pewnością przyda mu się w dorosłym życiu. Oczywiście dawanie kieszonkowego ma pewne wady. Może doprowadzić do wypracowania w dziecku roszczeniowej postawy.

Aż 75% rodziców daje swojemu dziecku kieszonkowe.

Warto też uczyć dziecko, że kieszonkowe to pieniądze, którymi mogą dowolnie gospodarować. Często rodzice mają jednak pewne wymagania co do dziecka, a kieszonkowe to między innymi nagroda za ich wykonywanie.