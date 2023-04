Tyle kosztują popularne samochody używane w Polsce i za granicą. Mamy marki i ceny

- Nasza analiza porównująca ceny aut na wtórnym rynku w krajach Grupy Wyszehradzkiej wykazała, co było do przewidzenia, wzrost w całym regionie, wywołany pandemią koronawirusa, ograniczonym dostępem do nowych samochodów oraz galopującą inflacją. Mimo to, mamy do czynienia z dużą rozbieżnością cen między krajami. W Polsce i na Węgrzech samochody używane są dużo tańsze, niż na Słowacji i w Czechach. Różnica mediany cen między Polską a Czechami wynosi aż 30 procent. Spowodowane to jest przede wszystkim medianami wieku i przebiegu aut, które w Czechach są niższe niż w Polsce, ale także większą siłą nabywczą społeczeństwa. Średnia siła nabywcza przypadająca na Polaka wyniosła w 2022 roku 9.254 euro, podczas gdy średnia dla Europy wynosiła 16.344 euro. Czech miał przeciętną siłę nabywczą 12.970 euro, czyli o 3.700 euro wyższą niż Polak – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.