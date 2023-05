Tyle kosztuje używanie popularnych urządzeń elektrycznych dane z 2023 roku. Tyle płacimy za lodówkę, telewizor i inne sprzęty [21.05.2023] Justyna Trawczyńska

W przygotowanej przez nas galerii znajdziecie stawki przybliżone za korzystanie z danego urządzenia. Na naszej liście sprzętów znalazły się urządzenia najbardziej popularne, które większość z nas ma w swoich domach, między innymi lodówka, pralka, zmywarka, telewizor, ładowarka, komputer czy lampka nocna. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Nasze domy naszpikowane są elektryką. Od oświetlenia po popularne urządzenia codziennego użytku. Coraz częściej wybierając nowe urządzenia zwracamy uwagę na to ile dany sprzęt będzie zużywał prądu elektrycznego. Gdy rachunki idą w górę szukamy oszczędności, aby sobie w tym pomóc zobaczcie, które urządzenia warto wyłączyć z prądu i kiedy nam się to najbardziej opłaca. Przygotowaliśmy dla was konkretne miesięczne wyliczenia zużycia urządzeń elektrycznych.