Kujawsko-pomorskie marki są popularne w Polsce i za granicą. To nasze najbardziej znane produkty i usługi

Toruńskie Pierniki

To najbardziej charakterystyczny symbol Torunia, od wieków znane i cenione na całym świecie, np. w USA, Kanadzie, Izraelu czy Maroku. Pierwsze wzmianki o ich wypieku pochodzą już z XIII wieku. Pilnie strzeżone receptury, wykorzystywanie jedynie najlepszej jakości składników do produkcji, ale przede wszystkim ludzie, którzy od setek lat, z niezmienną pasja i zaangażowaniem, dbają o wyjątkowość swojego produktu, sprawiając, że Toruńskie Pierniki są tak niepowtarzalne.

TZMO - Bella, Seni, Happy

Zostańmy jeszcze przy Toruniu. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych są właścicielami takich marek, jak Bella, Seni, Happy. Produkty stąd trafiają do jednej trzeciej ludności świata. Są na 80 rynkach - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii.

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific - płatki śniadaniowe Nestlé

Z kolei płatki śniadaniowe Nestlé z Cereal Partners Poland Toruń-Pacific trafiają do ponad 50 państw, np. do Rumunii, Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Francji i Anglii.

Pesa - pociągi i tramwaje

Zagraniczne rynki podbija także bydgoska Pesa. To największy polski producent taboru szynowego. W swoich zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim zatrudnia prawie 4 tysiące pracowników, a współpracuje z nią ponad 1500 firm zatrudniających w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób. Pociągi i tramwaje z Pesy jeżdżą we wszystkich polskich regionach i większości dużych miast oraz kilkunastu krajach Europy. Tramwajami Pesy podróżują między innymi mieszkańcy Warszawy, Kijowa czy Sofii. Spalinowe pojazdy tej firmy wożą np. pasażerów niemieckich kolei DB, włoskich Trenitalia, Czeskich Drah czy Kolei Białoruskich. Firma uzyskała do tej pory 23 zagraniczne homologacje.