Tyle przekazała rolnikowi ARiMR w 2021 roku [podsumowanie]

Niemal 25,5 mld złotych przekazała - w 2021 roku - swoim beneficjentom Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lwia część przelanych pieniędzy, to dopłaty bezpośrednie. Chodzi o 15,1 mld zł. Przypomnijmy, że te środki były przekazywane od 1 stycznia 2021 r. w ramach dwóch kampanii.

"Znaczny udział w puli mają zaliczki, które ARiMR realizowała od 18 października do 30 listopada 2021 r. – do rolników trafiło wówczas 9,88 mld zł. Natomiast od 1 grudnia 2021 r. na konta beneficjentów wpływają płatności końcowe. W 2021 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich wynosi 15,63 mld zł", wskazuje Agencja.