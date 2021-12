Rośnie presja płacowa pracowników gospodarstw, ale nie dochody rolników. To coraz większy problem

- Problemy ze znalezieniem pracowników są jeszcze większe niż kiedyś - mówi Marek Klonecki, rolnik z Jeżewa (pow. świecki). - Dotyczą one także gospodarzy, którzy chcieliby zająć się rolniczym handlem detalicznym, ale bez pomocników nie dadzą rady. No bo jeśli więcej czasu poświęcą sprzedaży żywności z gospodarstwa, to kto wówczas zajmie się np. ich zwierzętami? A chętnych jest bardzo mało. W dodatku stawiają takie warunki, że mało który rolnik da radę je spełnić.

Liczebność zwierząt hodowlanych w Polsce