Tyle wykroczeń ujawnili włocławscy policjanci podczas działań „NURD” na drogach Włocławka i powiatu

„Z pewnością to nie ostatnie tego typu działania na drogach naszego regionu. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę na drodze. Pieszym dodatkowo przypominamy o używaniu elementów odblaskowych, a rowerzystom o dbaniu o to, by oświetlenie jednośladu było sprawne” – informuje KMP we Włocławku.