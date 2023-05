Ratownik medyczny z Włocławka z narkotykami! Mężczyzna trafił do aresztu [zdjęcia]

- 14 kwietnia wykonano czynności w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku. Postawiono mu zarzuty z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczyło to posiadania znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany – poinformowała nas prokurator Małgorzata Kręcicka, zastępca Prokuratora Rejonowego we Włocławku, dodając że zarzuty odnoszą się do dwóch dat – posiadania narkotyków 13 i 14 kwietnia. - 13 kwietnia w mieszkaniu, a 14 kwietnia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.