Tyle zarabiają prezesi miejskich spółek od wod.-kan. w Kujawsko-Pomorskiem

Zarobki szefów spółek/instytucji zajmujących się wodociągami i kanalizacjami

Zarobki szefów spółek/instytucji zajmujących się wodociągami i kanalizacjami są równie różnorodne. Wynoszą od 55 do 458 tys. zł rocznie (według danych z oświadczeń majątkowych za 2022 rok). Ci, którzy mają najniższe uposażenia, nie sprawowali swych funkcji pełen rok. Magdalena Chwiałkowska prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku została 1 sierpnia 2022 i do końca roku zarobiła 55 873,78 zł.