Tyle zarabiamy w 2023 roku. Mamy kalkulator wynagrodzeń netto i brutto po zmianach płacy minimalnej

Wynagrodzenie jest świadczeniem przysługującym w zamian za świadczoną przez pracownika pracę (czyli wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną). Za czas niewykonywania pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia, jeżeli to wynika z przepisów (np. za czas zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14).

Warunki wynagradzania określają między innymi stawki, składniki i sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń. Także regulują zasady ich wypłaty jak również termin, miejsce oraz formę ich wypłacenia.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca będzie wynosić 3600 zł. Oznacza to, ze czeka nas kolejna podwyżka pensji o 110 złotych brutto. Oznacza to że od 1 lipca będziemy zarabiać 2780 zł netto, czyli na rękę.