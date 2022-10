Tylu rodziców nie skorzystało z bonu turystycznego. Mogą to zrobić na nowych zasadach

Bon turystyczny przyznawany jest w formie elektronicznej na każde dziecko, które na dzień 18 lipca 2020 r. miało prawo do świadczenia 500+ lub nabyło prawo do tego świadczenia później, ale maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. Nie przysługuje na dzieci, które urodziły się w 2022 roku.

Nadesłane/ZUS