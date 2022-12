Tym można się teraz zarazić na kąpielisku. Takie są najczęstsze zakażenia w jeziorach i na kąpieliskach [lista]

Latem chętnie wybieramy się nad wodę, by się zrelaksować i nieco schłodzić. Kąpiel w basenie, jeziorze lub morzu może skończyć się poważną infekcją. W zbiornikach wodnych można natrafić na różnego rodzaju bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty.Stan kąpielisk w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Niektóre są bardziej zadbane, inne - szczególnie dzikie kąpieliska - nie podlegają żadnej kontroli. Niewiele osób podczas wypoczynku nad wodą myśli o możliwych zagrożeniach, jakie czekają na kąpieliskach. Okazuje się, że kąpiel w morzu, jeziorze czy innym akwenie może się zakończyć infekcją. Niektóre wirusy i bakterie mogą być szczególnie niebezpieczne. Zdarza się, że z urlopu można przywieźć zakażenie, które da o sobie znać dopiero kilka tygodni po powrocie. Nie powinno to zniechęcać do pływania, jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, czym można się zarazić na kąpielisku i znać najważniejsze objawy.Czym można się zarazić na kąpielisku? Zobacz teraz, jakie są najczęstsze zakażenia w jeziorach i na kąpieliskach >>>>>

Arkadiusz Gola