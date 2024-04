Tym osobom ZUS nie przyzna świadczenia rehabilitacyjnego, chociaż długo chorowały. Zobacz listę

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Ta sama zasada dotyczy także osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym – jeżeli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.

O świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego, czyli po 182 dniach lub po 91 dniach, gdy niezdolność do pracy występuje po ustaniu zatrudnienia.