Tymi placówkami oświatowymi we Włocławku w roku 2023/2024 pokierują nowi dyrektorzy

Od 1 września 2023 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Szkolnej 13, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzono Anecie Garlińskiej. Na stanowisku zasiadać ma do 31 sierpnia 2028 roku.

„W związku z utworzeniem od 1 września 2023 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 we Włocławku, w skład którego wchodzi m. in. Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku odwołuję Panią Anetę Jabłońską ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku, ul. Szkolna 13 z dniem 31 sierpnia 2023 r” – czytamy w dalszej części zarządzenia prezydenta Włocławka.