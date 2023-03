Podstawówki we Włocławku zrezygnują z koedukacyjnych lekcji WF [zdjęcia]

- W ciągu roku szkolnego docierały do nas sygnał ze strony społeczności szkolnych, iż zajęcia wspólne dziewcząt i chłopców na wf niestety nie są efektywne, nie tylko w sferze dydaktycznej ale też społecznej i psychologicznej. Analizując poczynione w tym roku oszczędności finansowe doszliśmy do wniosku, iż są one niewspółmierne do wyżej wymienionych konsekwencji. Dlatego też wsłuchując się w głosy dyrektorów, rodziców i uczniów zdecydowaliśmy o powrocie do zajęć z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców z dniem 1 września 2023 r., czyli z nowym rokiem szkolnym. Jednocześnie dbać będziemy o to aby podziały na grupy wychowania fizycznego były prowadzone racjonalnie, z uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej oświaty – zaznacza Monika Jabłońska, dodając że jeśli zajdzie potrzeba lekcje WF będą łączone między klasami, ale z zachowaniem podziału na zajęcia dla dziewcząt i chłopców.