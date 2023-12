Prof. dra hab. Jerzy Kmieciński, zmarły rok temu badacz grodziska w Raciążu, ma swoją tablicę pamiątkową. Zdjęcia

W uroczystości wzięło udział szerokie grono archeologów. Wśród nich prof. Marek Olędzki, dr Michał Klonowski i Aleksander Andrzejewski z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Mariusz Mielczarek z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Obecna była również żona śp. archeologa - Elżbieta Kmiecińska.

Wśród gości znaleźli się też: dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach Marcin Synak, autorzy monografii Raciąża i okolic, a zarazem członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Raciąż prof. Włodzimierz Jastrzębski z małżonką, dr Jerzy Szwankowski, archeolodzy Krystyna Trzcińska i jej syn Łukasz Trzciński oraz Kazimierz Gierszewski, który współpracował z archeologami podczas prac badawczych.

- Bardzo się cieszę, że spotykamy się dziś, by upamiętnić niezwykle zasłużoną dla odkrywania historii średniowiecznego grodziska postać podkreślił burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. - To dzięki inicjatywie prof. Kmiecińskiego możemy poznać bogate dzieje pierwszego ośrodka administracyjnego w regionie i życie codzienne jego mieszkańców. Od kilkunastu lat szczycimy się też rekonstrukcją dawnego grodziska, która powstała dzięki przeprowadzonym na jego terenie pracom archeologicznym. Warty podkreślenia jest fakt, że to sztandarowa atrakcja turystyczna naszej gminy, wyróżniająca się przede wszystkim dziewiczymi zasobami przyrodniczymi, bez żadnych ingerencji w to naturalne środowisko. O popularności tego miejsca świadczą wizyty coraz większej liczby turystów, którzy chcą spędzać czas z dala od cywilizacji, poznając przy tym lokalną historię. Nie byłoby to możliwe bez wcześniej przeprowadzonych, szczegółowych badań archeologicznych. I w tym miejscu chcemy upamiętnić profesora Kmiecińskiego za jego ogromny wkład w odkrywanie dziejów średniowiecznego grodu.