Ucz się siatkówki od Piotra Gruszki! Specjalne ćwiczenia od mistrza na e-platformie Moniki Pyrek

W e-platformie można znaleźć między innymi zestawy gier i zabaw, gotowe aktywne łamigłówki do ściągnięcia, planszówkę, zestawy zabaw na plaży, szerokie info o przepisach drogowych na rolki, rower, wrotki, a także zasady zachowania nad wodą, instruktaż jazdy na deskorolce. Naukę gry w badmintona, naukę gry w tenisa z Klaudią Jans-Ignacik, ćwiczenia jogi dla maluszków. Dodawane są także kolejne sporty, które przybliżają młodym ludziom gwiazdy, jak choćby wybitny reprezentant Polski w siatkówce Piotr Gruszka, czy lekkoatletyczny medalista mistrzostw świata Marek Plawgo.

Lekcja w wykonaniu Piotra Gruszki skupia się na zachowaniu równowagi, tak ważnej przy grze w siatkówkę. Mistrz uczy także prawidłowego odbicia piłki. By móc wziąć udział we wspólnej zabawie, wystarczy trochę miejsca, piłeczka tenisowa i piłka do siatkówki.

– Cieszę się, że mogę brać udział w tym projekcie, bo nawet w domu można ćwiczyć wiele ważnych elementów, które później przydadzą się w grze, czy pomogą nam podnieść naszą ogólną sprawność na co dzień – mówi Piotr Gruszka, dziś trener pierwszoligowej drużyny z Częstochowy.