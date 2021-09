Uczelnie w Kujawsko-Pomorskiem czekają na absolwentów, którzy poprawiali maturę. Nabór na studia trwa

Poprawkowa matura odbyła się 24 sierpnia 2021 i jak zawsze mogły do niej przystąpić te osoby, które nie zdały jednego egzaminu (pozostałe muszą czekać do maja przyszłego roku). Już w tym tygodniu, w piątek, 10 września, maturzyści dowiedzą się, jak im poszło. Wielu z nich mając nadzieję na zdany egzamin, planuje rozpoczęcie studiów, co jest jak najbardziej możliwe, ponieważ uczelnie rekrutują jeszcze kandydatów.