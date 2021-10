Uczelnie w Kujawsko-Pomorskiem rekrutują chętnych do programu Erasmus+. Studenci mogą uczyć się za granicą

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ to dla żaków możliwość nie tylko studiowania w innych państwach, ale także zapoznania się z ich kulturą, obyczajami, codziennym życiem. Wyjeżdżające osoby otrzymują stypendia, które umożliwiają im studiowanie poza Polską. Co ważne, czas spędzony na zagranicznej uczelni jest wliczany do toku studiów.