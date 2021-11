Uczelnie w regionie przekonują studentów do szczepień. Niektóre szczepią żaków na miejscu

Według rządowych danych obecnie w kraju liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 20 147 634 (dane z poniedziałku 15 listopada, z godz. 15.35). Przeciwko COVID-19 mogą szczepić się już osoby od 16. roku życia, ale młodych nie jest łatwo przekonać do szczepień. W grupie wiekowej 18-30 lat wykonano do tej pory 4,9 mln szczepień. Stąd pomysły uczelni na to, jak przekonać studentów do zaszczepienia się.