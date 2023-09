Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" z kujawsko-pomorskiego. Zobacz zdjęcia Karolina Rokitnicka

W dziewięciu edycjach programu "Rolnik szuka żony" mogliśmy zobaczyć kilkanaście kobiet z Kujawsko-Pomorskiego walczących o względy rolników. Było także kilku gospodarzy z regionu szukających żon. Zobacz w galerii uczestników z Kujaw i Pomorza, którzy pojawili się w popularnym programie Collage PP/ze zdjęć TVP Zobacz galerię (18 zdjęć)

We wrześniu 2023 rusza 10 edycja programu „Rolnik szuka żony". Bije on rekordy popularności już od pierwszego sezonu, który pojawił się na antenie w 2014 roku. W programie TVP nie zabrakło uczestników z kujawsko-pomorskiego, zarówno rolników, jak i kandydatek do ich serca. Zobaczcie w galerii mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, którzy pojawili się w programie.